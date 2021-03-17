شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة قيادات ميدانية بميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
لقى 12 عنصراً من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم بينهم قيادات ميدانية، وأصيب 10 آخرون في مواجهات مع الجيش اليمني اليوم في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز.
وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن من بين القتلى اثنين من القيادات الميدانية المدعو أبو حامد والمدعو أبو حبيب، مشيراً إلى إعطاب اثنين من الأطقم العسكرية واغتنام آخر مع أسلحة رشاشة وذخائر.
ولفت المصدر إلى أن المواجهات مستمرة في منطقة الأحطوب القريبة من خط الراهدة هجدة على الخط الرئيس الذي يربط تعز بمحافظة الحديدة، مؤكدا تفكيك عدد من شبكات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
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