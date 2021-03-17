شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الحراسات على «المعاشيق».. المليشيا تتجسس على المصارف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما يواصل الجيش اليمني الوطني تقدمه في تعز ومأرب، تصر مليشيا الحوثي على رفض الحلول السلمية وتعقيد الملف الإنساني عبر تصعيد الأزمة الاقتصادية، وإصدار قرارات أمس (الثلاثاء) بفرض مزيد من التجسس على المصارف والمحلات التجارية. وقال مصدر مصرفي لـ«الخليج 365»، إن المليشيا داهمت عددا من المصارف في صنعاء واختطفت عشرات الموظفين، وطالبت باعتماد برنامج مصرفي تجسسي، ومبالغ مالية لدعم جبهة مأرب، فيما أعلنت قوات الشرعية تحرير جبال الجبيرية والصفراء والمشبك والاقحاف بجبهة العنين، غربي تعز وإسقاط طائرة مسيرة حوثية في جبل رحنق بمديرية مقبنة. واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، مليشيا الحوثي بإحراق وقتل عشرات المهاجرين الأفارقة في معتقل بصنعاء.

من جهة أخرى، كشفت مصادر يمنية، عن تعزيز الحراسة على قصر المعاشيق، بعد احتجاج مئات المتظاهرين في عدن على تردي الوضع الاقتصادي وعدم انتظام صرف الرواتب، وتجمعوا أمس أمام بوابات مقر إقامة الحكومة اليمنية في قصر المعاشيق. وأكدت المصادر، أن المحتجين انسحبوا بعد تقديم مذكرة بمطالبهم إلى مدير أمن محافظة عدن العميد مطهر الشعبي.