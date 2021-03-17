شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: انقلابيو ميانمار يقتلون 149 محتجاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس (الثلاثاء)، انقلابي ميانمار بقتل ما لا يقل عن 149 شخصا منذ شهر فبراير الماضي، مؤكداً أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين والمارة.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، في إفادة صحفية من جنيف: «ندعو الجيش إلى الكف عن قتل المتظاهرين واحتجازهم، مضيفة أن هناك نحو 37 صحفيا اعتقلوا في ميانمار، من بينهم 19 ما زالوا رهن الاحتجاز، بينما من المعروف أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في الحجز».

وتتواصل الإدانات الدولية في وقت تشهد ميانمار احتجاجات واسعة وانتهاكات واسعة، إذ قتل خلال يومي الأحد والإثنين أكثر من 55 متظاهراً في أكبر مجازر دموية منذ بدأ الاحتجاجات، ولا يزال الوضع متوتراً جداً في هلاينغ ثاريار.