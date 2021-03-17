شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة: أردوغان الرئيس الأكثر إسرافاً في العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في هجوم جديد للمعارضة التركية وصفت رجب أردوغان بأنه «الرئيس الأكثر إسرافا في العالم»، مؤكدة أنه ينفق مبالغ مالية طائلة لأغراضٍ غير ضرورية. وكشف حزب المعارضة الرئيسي «الشعب الجمهوري» الذي يتزعّمه كمال كليتشدار أوغلو، أن تكلفة حرّاسة أردوغان في عام 2020 بلغت أكثر من 263 مليون ليرة تركيّة (ما يعادل 35 مليون دولارٍ)، وأن الإنفاق على قصره الرئاسي يقدر بنحو 10 ملايين ليرة تركية (ما يعادل مليونا و300 ألف دولار تقريباً) في اليوم الواحد.واعتبر النائب المعارض إنغين آلتاي، أن «لدى تركيا رئيسا هو الأكثر إسرافاً في العالم»، منتقداً في كلامه أنه «لا توجد دولة في العالم كله يصرف رئيسها أموالاً كالتي ينفقها أردوغان». وكشف أن أردوغان «يستخدم 100 سيارة وطائرتي هيلوكوبتر حين يأتي إلى البرلمان لشتمِ معارضيه»، بحسب تعبّيره.

وعاد الحديث مجدداً عن الأموال التي ينفقها الحزب الحاكم حين عقدت هيئة الشؤون الدينية مؤتمرها في فندق 5 نجوم بمدينة أنطاليا الساحلية، بعد أيامٍ من دعوة نائب رئيس الهيئة برهان إشليان لعدم الإسراف، الأمر الذي أثار سخرية روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ومنتقدي الحكومة.