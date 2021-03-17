شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو: خلافات جدية مع تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ وجود خلافات جدية مع تركيا حول بعض القضايا ومنها شراء منظومة صواريخ «إس 400» أو تلك المرتبطة بالحقوق الديموقراطية. وعبر ستولتنبرغ أمام نواب البرلمان الأوروبي أمس (الثلاثاء) عن مخاوفه بشأن سلوكيات تركيا، لكنّه أكد أن التحالف يمثل منصة مهمة لحلّ النزاعات المتعلقة بأنقرة.

وكانت أنقرة أثارت غضب عدد من حلفائها في التحالف، المؤلف من 30 عضوا، بسبب سلوكها في إطار نزاع على الحدود البحرية مع اليونان، وعلى خلفية تورطها في النزاعات داخل سورية وليبيا وناغورنو كاراباخ.

وشددت اليونان على ضرورة أن تبدي تركيا حسن نياتها واستعدادها للاستمرار في المحادثات الاستكشافية التي انطلقت أخيرا. وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن بلاده لن تقع في فخ تقويض المحادثات الاستكشافية مع تركيا.

وشهدت العلاقات بين البلدين جفاء لمدة 5 سنوات، إلا أن الآونة الأخيرة سجلت اختراقا، بعد أن اجتمع مسؤولون من الجانبين في يناير الماضي لبحث الخلاف المستمر منذ 10 سنوات حول ترسيم الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط.