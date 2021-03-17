شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الثامنة عالمياً في «الاستثمار بغرض الإقامة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 59 نقطة على المؤشر العام دبي تتفوق على لاتفيا وسنغافورة وموراتينوس وماليزيا وبلغاريا

حققت دبي 10 نقاط في معيار الضرائب، لتكون في المركز الأول من حيث انخفاض الضرائب

8 نقاط في معايير السمعة وجودة الحياة ومتطلبات الاستثمار للحصول على تأشيرة إقامة

حلّت دبي في المركز الأول أوسطياً والثامن عالمياً على مؤشر البرنامج العالمي للإقامة 2021 الصادر عن مؤسسة «هينلي آند بارتنرز»، الذي يقيس مدى جاذبية البرامج التي توفرها الدول والمدن الراغبة في اجتذاب المستثمرين من حول العالم إليها مقابل الحصول على إقامات. وحققت دبي 59 نقطة على المؤشر العام، متفوقةً على لاتفيا وسنغافورة وموراتينوس وماليزيا وبلغاريا.



وهناك 3 خيارات للحصول على الإقامة بغرض الاستثمار في الإمارات، إذ بالإمكان الحصول على تأشيرة إقامة لمدة خمس سنوات عبر شراء عقار بقيمة لا تقل عن 5 ملايين درهم (1.4 مليون دولار). ويمكن لرواد الأعمال الحصول على إقامة لمدة 5 سنوات في حال كان لديهم مشروع قائم يبلغ رأس ماله مبلغاً لا يقل عن 500 ألف درهم (136 ألف دولار)، في حين يمكن للمستثمرين الحصول على إقامة لمدة 10 سنوات عبر الاستثمار في مشروع محلي بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار).

وحققت دبي 10 نقاط في معيار الضرائب، لتكون في المركز الأول من حيث انخفاض الضرائب، كما حققت 8 نقاط في معايير السمعة (يعتمد على تصورات المستثمرين والاستشاريين في ما يتعلق بصورة البلدان التي يستثمرون فيها) وجودة الحياة ومتطلبات الاستثمار للحصول على تأشيرة إقامة.