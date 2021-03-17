شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبر» تعيد تصنيف 70 ألف سائق في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «أوبر» UBER أنها ستعيد تصنيف جميع السائقين في المملكة المتحدة وعددهم قرابة 70 ألفاً باعتبارهم عاملين، ما يؤهلهم للحصول على الحد الأدنى للأجور، وعطلات ومزايا أخرى. يأتي ذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا الذي صدر الشهر الماضي.

وسيحصل سائقو الشركة على أجر 8.72 جنيه إسترليني (12.11 دولار أمريكي) في الساعة اعتبارا من يوم الأربعاء. وسيكون هذا هو الحد الأدنى لكسب السائق.

ولم تحدد «أوبر» تكلفة إعادة التصنيف، لكنها قالت إنها لا تتوقع تغييرات على توقعات أرباحها للربع الحالي أو العام بأكمله. وتقتصر التغييرات على المملكة المتحدة، أكبر سوق أوروبية لشركة «أوبر»، ولكنها تثير تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة مستعدة للنظر في تكييف نموذج أعمالها في البلدان الأخرى. تواجه الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها تحديات قانونية في ولايتها الأصلية في كاليفورنيا، فضلاً عن ضغوط من صانعي السياسة الأوروبيين لتحسين ظروف عمال اقتصاد الوظائف المؤقتة. (بلومبيرج)

