شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر شركة لتجارة النفط في العالم تحطم الرقم القياسي للأرباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة بلومبيرج للأنباء الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة إن مجموعة فيتول حققت أرباحا قياسية بلغت حوالي 3 مليارات دولار العام الماضي بينما تمكن أكبر تاجر مستقل للنفط في العالم من اجتياز تقلبات حادة في أسواق الطاقة. وقال تقرير بلومبيرج إن فيتول لم تغلق حتى الآن حساباتها للعام 2020 وإن الرقم النهائي للأرباح ربما يتغير.

ووفقا للتقرير، فإن فيتول قد تستخدم أيضا بعض أرباح العام الماضي لشطب ديون وهو ما سيخفض الرقم النهائي لصافي الدخل. والرقم القياسي السابق لأرباح فيتول هو 2.3 مليار دولار وسجلته في عامي 2009 - 2019 كليهما. ولم ترد فيتول حتى الآن على طلب للتعقيب من «رويترز». (رويترز)