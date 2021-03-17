شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط لليوم الثالث وسط قلق من تراجع الطلب على الوقود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي الثلاثاء وسط قلق من تهديد الإجراءات الأوروبية في مواجهة «كوفيد-19» تعافي الطلب على الوقود.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 49 سنتا لتبلغ عند التسوية 68.39 دلار للبرميل بينما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59 سنتا لتغلق عند 64.80 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق هذا الشهر، وصل برنت إلى أعلى مستوياته منذ أوائل 2020 في حين سجل الخام الأمريكي أعلى مستوى منذ عام 2018.

وتعمق تحركات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا المخاوف من تباطؤ وتيرة التطعيم في المنطقة مما قد يرجئ أي تعاف اقتصادي من الجائحة في واحدة من أكثر المناطق تضررا.

وقوضت الجائحة الطلب علي النفط، لكن الأسعار تعافت إلى مستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية، غير أن بطء حملات التطعيم في معظم الدول يقيد المكاسب.

وتنتظر أسواق النفط أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

(وكالات)