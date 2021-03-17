مقتل خمس نساء وفتاة في انفجار بأفغانستان

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كابول: أسفر انفجار عبوة ناسفة مثبتة على حافلة كانت تقل موظفين بالحكومة الافغانية مساء الاثنين في كابول عن مقتل خمس نساء وفتاة، وفق ما ذكرت مصادر رسمية الثلاثاء.

وقال نصرت الله ناصري، المتحدث باسم وزارة الاتصالات التي يعمل الضحايا لحسابها، لوكالة فرانس برس "للأسف، قُتلت خمس نساء" واصيب 17 شخصا في الانفجار.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن إحدى الضحايا كانت حاملا، كما قُتلت فتاة صغيرة في الانفجار.

نجم الانفجار عن عبوة ناسفة مثبتة في الحافلة التي كانت تقل موظفين، من الرجال والنساء، يعملون في وزارات الاتصالات والتعليم والثقافة والإعلام، اللواتي يقعن في نفس الموقع، بحسب ناصري.

لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الاعتداء، وتنسب الحكومة هذه الهجمات بشكل عام إلى حركة طالبان.

كما هاجم مسلحون الثلاثاء حافلة تقل طلابا وأساتذة من جامعة بغلان (شمال).

قال رئيس الجامعة عبد القادر ماهان لوكالة فرانس برس أن شخصين قتلا هما طالب وسائق، وأصيب ستة أساتذة.

مساء الأحد، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 10 في انفجار عبوتين ناسفتين مثبتتين على سيارتين في كابول.

تصاعدت وتيرة العنف خلال الأشهر الأخيرة في أفغانستان، على الرغم من بدء محادثات السلام في الدوحة في أيلول/سبتمبر بين الحكومة وطالبان.

غير أن المدن الكبرى تشهد منذ عدة أشهر موجة اغتيالات استهدفت صحافيين وقضاة وأطباء وشخصيات سياسية ودينية ومدافعين عن حقوق الإنسان.

ومع نفاد الوقت للتوصل الى اتفاق مع اقتراب موعد سحب واشنطن قواتها من أفغانستان. يسعى الأميركيون لإعطاء دفع للمفاوضات بهدف التوصل الى حل سلمي للنزاع الأفغاني.

بموجب اتفاق منفصل مع حركة طالبان أبرم في شباط/فبراير في الدوحة، وافقت الولايات المتحدة على سحب كل قواتها من أفغانستان بحلول أيار/مايو 2021 مقابل ضمانات في مجال الأمن والتزام طالبان بالتفاوض مع كابول.