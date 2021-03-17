مقتل جنديين في كمين نُسب إلى جهاديين في مالي

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باماكو, مالي: قُتل جنديان ماليان الاثنين في هجوم نُسب إلى جهاديين في شمال شرق البلاد، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو والنيجر، على ما ذكر الجيش.

وأوضح الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي أن مركبة تقل جنود المناوبة لموقع تيسيت جنوب غرب أنسونغو لكمين. وأضاف "بعد قتال عنيف، سقط قتيلان و8 جرحى" من الجيش.

منذ العام 2012 الذي شهد بدء نشاط متمردين محليين انفصاليين أعقبه بروز جماعات جهادية، غرقت مالي في أزمة متعددة الأوجه خلّفت آلاف القتلى من المدنيين والمقاتلين وأدت إلى نزوح مئات الآلاف، رغم دعم المجتمع الدولي وتدخل قوات أممية وإفريقية وفرنسية.

وامتد العنف إلى وسط البلاد الذي تحوّل إلى بؤرة رئيسة لأعمال العنف، وأيضاً باتجاه بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وقامت قوة برخان الفرنسية وشركاؤها في الساحل بعملية عسكرية لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية في المثلث الحدودي بعد يناير، وخصوصا في الصحراء الكبرى. وتؤكد فرنسا أنها أضعفت بشكل كبير تنظيم الدولة الاسلامية في الساحل، كما ضربت بشدة تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له التي تنشط في منطقة الساحل.