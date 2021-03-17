تنسيقية شباب الأحزاب: المواطن هو المحور الأول على أجندة الرئيس والحكومة والبرلمان

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القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى انتصرت للمواطن البسيط، وحقيقة الأمر أننا أمام قيادة سياسية تستطيع إدارة موارد الدولة بنجاح كبير، وهذا الأمر دليله الأول الأموال التى نجحت فى توفيرها الدولة لتغطية هذه الأمور.

وأضاف درويش لـ"الخليج 365": "أننا كنا نتحدث فى وقت سابق أن الشعب لم يجد من يحنو عليه، أما الآن فقد وجد الشعب ضالته ووجد من يحنو عليه، ليس ذلك فحسب بل إننا أمام قيادة سياسية نجحت فى إدارة كافة الملفات، واستطاعت أن تستغل الموارد بكفاءة عالية لتحقيق تقدم اقتصادى ملموس".

ولفت نائب تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن المواطن حاليا هو المحور الأول على أجندة الرئيس والحكومة والبرلمان، موضحًا أن المشروعات العملاقة والقرارات الرئاسية كلها تصب في صالح المواطن، بل والفقراء ومحدودى الدخل في مقدمة الاهتمامات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.