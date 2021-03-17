شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: حياة كريمة أعادت القيم والتقاليد المصرية الأصيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، المصريين للمشاركة بفاعلية فى مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أنه أصدر توجيهات لكل رجال أعمال الوفد ورؤساء اللجان بالمحافظات المختلفة ولكافة الوفديين، للمشاركة كل بقدر استطاعته فى هذه المبادرة لما تمثله من مشاركة مجتمعية حقيقية، ففى كثير من الأوقات تمثل الدلالات المعنوية لأى مبادرة قيمة أكبر من دلالتها المادية.

وقال أبو شقة، فى لـ"الخليج 365"، إن الشعب المصرى على مدار التاريخ دائما ما يلتف حول دولته، ففى مطلع الثلاثينات كانت هناك مبادرة شهيرة للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد المصرى وهى مبادرة القرش والتى أطلقها حينذاك أحمد حسين مؤسس حزب مصر الفتاة إبان أزمة الكساد الكبير الذى ضربت اقتصاد العالم، وصولا إلى السيدة زينب التي توفت منذ أيام وضربت مثالا رائعا للمواطن المصرى، فهى لم تتبرع بقطرها فحسب، بل قدمت رسالة للجميع بأن الوطن أغلى، وعلى الجميع أن يساهم بقدر ما يستطيع أيا كانت قدر هذه المساهمة المالية لما لها من دلالة معنوية لا تقوم، وأن تراحم وترابط المصريين ليس بكلمات عابرة وإنما حقيقة يلجأ إليها الجميع وحتى يشارك فيها محدودى الدخل قبل الأغنياء.

وأكد رئيس حزب الوفد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى إعادة كثير من القيم والتقاليد المجتمعية التى تحفز على المشاركة، ومن هنا أود أن أذكر أن مساهمة المصريين فى بناء دولتهم كل على قدر استطاعته قد تمثل قوة دفع كبيرة لوطننا الغالى، فلو شارك مواطن بثمن سيجارة أو بثمن كوب شاى تطوعا منه وليس إجبارا لكانت رسالة قوية تبلور قدرة المصريين على المشاركة الفاعلة فى بناء دولتهم، مثلما اعتدنا من هذا الشعب العظيم الذى لم يألوا جهدا على مدار التاريخ في هذا الصدد.

ولفت أبو شقة، إلى أن نظرية المشاركة في الأعباء من النظريات الاقتصادية الحديثة، وتمثل مشاركة المواطن مع الدولة دون ما كان سائدا من اعتماده الكلى عليها، وتمثل قمة العمل الإنسانى قبل الاقتصادى، ويعرف المصريون بحبهم لبلدهم فقرائهم قبل أغنيائهم، وهذا الترابط والمشاركة الفاعلة نموذجا لمشروع وطنى لا ينضب أبدا وبل ويورث جيلا بعد جيل.