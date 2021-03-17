مسلسل التطبيع مستمر.. نتنياهو: 4 اتفاقيات سلام أخرى في الطريق

جدة - عبدالحي حسين - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليم الثلاثاء، إن أربع دول أخرى، ستوقع “اتفاقيات سلام” مع إسرائيل.

ونتنياهو، الذي كان يتحدث إلى الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، لم يكشف أسماء الدول المذكورة.

وجاء تصريح نتنياهو عشية الانتخابات العامة الإسرائيلية، التي ستجري الأسبوع المقبل.

وقال نتنياهو، في إشارة إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب: “لقد جلبتُ السلام مقابل السلام”، مشيرا إلى رفضه مبدأ “الأرض مقابل السلام”، الذي تدعو إليه المبادرة العربية للسلام، التي تبنتها الدول العربية، عام 2002.

وأضاف نتنياهو: “هناك 4 اتفاقيات سلام أخرى في الطريق”، واعتبر أنه لايزال بإمكانه إدارة الحكومة، على الرغم من نظر المحكمة في ملفات ضده بتهم الفساد.

وزاد رئيس الوزراء الإسرائيلي: “يمكنني إدارة شؤون البلاد خلال المحاكمة”.

يذكر أنه، في 23 مارس الجاري، ستجرى الانتخابات الإسرائيلية الرابعة في غضون عامين.