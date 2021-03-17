السلطات السعودية تزف بشرى للمعتمرين داخليا وخارجيا

جدة - عبدالحي حسين - زفت السلطات السعودية بشرى للمعتمرين، سواء من داخل المملكة، أو من خارجها، خصوصا معتمري شهر رمضان المقبل.

وأعلنت لجنة السقاية والرفادة في إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنها فتحت باب استقبال تصاريح تقديم “إفطار صائم”، ما جعل وسائل إعلام سعودية تتوقع أن يكون هذا الإعلان بمثابة تنويه عن عودة الحياة إلى طبيعتها بموسم العمرة، خلال شهر رمضان المبارك.

واللجنة ذاتها أعلنت عن استقبال الراغبين في التقدم للتصاريح عبر الموقع الإلكتروني.https://sr-mkh.org.s.

وحددت اللجنة نفسها نوعية المنتجات، التي يصرح بها هذا العام، وهي السلال الغذائية، التي توزع على الأسر المحتاجة، والوجبات الساخنة في الأحياء، والمنافذ، والوجبات الجافة داخل الحرم المكي، وفي ساحاته الخارجية، وكذلك الأحياء السكنية.

وكانت المملكة قد ألغت، منذ العام الماضي، موائد الإفطار الرمضانية في الحرمين المكي، والمدني، وفي ساحتيهما، نظرا إلى تفشي وباء كورونا.