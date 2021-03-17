شغب فصائل الـ”إلتراس”.. توقيف 7 أشخاص من بينهم قاصران أحدثوا فوضى في الدار البيضاء

جدة - عبدالحي حسين - عادت فصائل مشجعي أندية كرة القدم، إلى عرقلة السير وإحداث الفوضى في الشارع العام بالدار البيضاء من جديد؛ حيث أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح منطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الإثنين، عن توقيف سبعة أشخاص من بينهم قاصران، يتراوح عمراهما ما بين 17 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، وإحداث الفوضى بالشارع العام، وحيازة واستعمال الشهب النارية في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين.

وذكر بلاغ لولاية الأمن بالبيضاء، اليوم الثلاثاء، أن مصالح الأمن الوطني بالمدينة توصلت بإشعار حول قيام مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم محسوبين على أحد فصائل مشجعي أندية كرة القدم، بعرقلة السير وإحداث الفوضى بالشارع العام بحي “سيدي عثمان”، وذلك باستعمال الشهب النارية، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي عملت على توقيف سبعة من بين المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

إلى ذلك، تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.