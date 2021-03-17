إدارة اتحاد طنجة تعلن دعمها لمدرب الفريق وتستنكر حملة التشويش التي تلاقحه

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت إدارة اتحاد طنجة لكرة القدم، برئاسة عبد الحميد أبرشان، دعمها، ومساندتها لمدرب الفريق، إدريس المرابطً، مستنكرة في الوقت ذاته حملة التشويش، التي تلاحقه، بعد أن تراجعت نتائج الفريق في الفترة الماضية.

وعبر اتحاد طنجة، في بلاغ، نشره عبر الصفحة الرسمية للفريق في مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عن دعمه الكامل للمرابط، مشيرا إلى أنه مثلما سانده في الفترة السابقة، فإنه سيوفر للفريق كل الظروف المادية، والمعنوية لتحقيق النتائج الإيجابية في المواجهات المقبلة.

وأضاف البلاغ ذاته: “يستنكر فريق اتحاد طنجة حملة التشويش على المدرب من طرف بعض منتحلي صفة الوكلاء الفاقدين للمصداقية، والأخلاق الرياضية”.

وتقدم مجلس إدارة فريق اتحاد طنجة بالشكر إلى جمهور الفريق على المبادرة التي قام بها، من خلال تخصيص تذاكر افتراضية في المباريات.

وختم المصدر نفسه بأن مجلس إدارة فريق البوغاز يشتغل على توفير عقار لبناء أكاديمية، ستتحمل تكلفتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إضافة إلى تجهيز مركز تكوين للفريق على أعلى مستوى.