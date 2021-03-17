التوزيع الجغرافي للإصابات الـ526 بكورونا… جهتا البيضاء والشرق في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ526 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 395 حالة جديدة، منها 310 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

كما سجلت بجهة الشرق، 30 حالة، منها 10 حالة بوجدة.

ثم جهة الرباط سلا القنيطرة 25 حالة، منها 5 حالات بسلا.

أما جهة مراكش آسفي، فسجلت بها 24 حالة، منها 17 بمراكش.

وبجهة الشمال، 17 حالة، منها 7 حالات بطنجة أصيلة.

وسجلت 8 حالات بجهة درعة تافلالت، ثم 6 حالات بالداخلة وادي الذهب، نفس العدد بكلميم واد نون.

ثم 5 حالات بجهة فاس مكناس، ثم 4 حالات بجهة سوس ماسة، ونفس العدد ببني ملال خنيفرة، وأخيرا ثلاث حالات بالعيون الساقية الحمراء.

للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا