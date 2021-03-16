لبنان.. 3480 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الثلاثاء، في لبنان إلى 423433 بعد تسجيل 3480 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5474 بعد تسجيل 52 حالة وفاة جديدة .



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 3480 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 3467 من بين المقيمين و 13 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 423433 منذ 21 فبراير (شباط) من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 52 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى5474 منذ 21 فبراير (شباط) من العام الماضي.