ماذا قال بوريس جونسون عن لقاح أسترازينيكا؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، عن سلامة لقاح أسترازينيكا المضادّ لفيروس كورونا، مؤكدا أنه ليس ضارا.



يأتي ذلك بعدما أوقفت عدة دول أوروبية استخدامه بسبب مخاوف من تسببه بجلطات دموية وآثار جانبيّة أخرى محتملة.

وانضمت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا الاثنين إلى عدة دول قررت تعليق استخدام اللقاح، موجهة ضربة قوية لحملة التلقيح الدولية ضد الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 2.6 شخص.

لكنّ منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية أصرّتا على أنّ لقاح أسترازينيكا آمن وأن لا رابط مباشر بين استخدامه وحدوث جلطات دموية.

وأكّد الزعيم البريطاني الثلاثاء التطمينات بأنّ اللقاح ليس ضارا.

وكتب جونسون في صحيفة "ذا تايمز" أنّ "هذا اللقاح آمن ويعمل في شكل جيد للغاية".

وتابع أنه "يُصنع في عدة أماكن من الهند إلى الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا ويتم استخدامه حول العالم".

وتنامت المخاوف في بعض البلدان بشأن سلامة اللقاح بعد حدوث عدة حالات لجلطات دموية أو نزيف في المخ لدى بعض من تلقوا جرعات اللقاح، مع حصول عدد قليل من الوفيات.

لكنّ أسترازينيكا والخبراء الصحيين في بريطانيا نفوا وجود دليل على تسبب اللقاح بجلطات دموية أو حدوثها بأعداد أو وتيرة أكبر.

طورت اللقاح شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وتم استخدام 11 مليون جرعة منه دون تسجيل مشاكل صحية رئيسية.

والاثنين، أفاد جونسون بأنّ وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية هي "إحدى الهيئات الأكثر صرامة وخبرة في العالم".

وتابع: "لم يجدوا سببا على الإطلاق لوقف استخدام برنامج التلقيح لأي من اللقاحات التي يستخدمونها راهنا".

وأشار إلى أن الهيئة تعتقد أن اللقاحات المستخدمة في البلاد فعّالة للغاية في خفض ليس فقط معدل إدخال المستشفيات لكن أيضا الأعراض الخطيرة للمرض والوفاة.

وتابع: "لا نزال واثقين جدا بالبرنامج ومن الرائع أن نراه يستخدم بهذه السرعة في أرجاء المملكة المتحدة".