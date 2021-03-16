موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا..صدمة زوكربيرج وهواتف ببجي

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تتعرض شركتي فيسبوك وجوجل لكثير من الانتقادات والاتهامات، تارة بتهمة الاحتكار وتارة أخرى بتهمة تسريب البيانات الشخصية وغيرهم الكثير.

على ما يبدو أن لعبة ببجي الجديدة "PUBG New State"، ستحظى بالكثير من النجاح، قد يتخطى النسخة القديمة من اللعبة.



كشف تقرير حديث عن هجوم إلكتروني عبر الرسائل النصية يتيح للمتسللين إمكانية الوصول إلى أي رموز مصادقة ثنائية أو روابط تسجيل الدخول.

أعلنت دولة الإمارات عن جاهزية "المختبر الوطني لفحص أجهزة الاتصالات" لمطابقة أجهزة الهاتف المتحرك مع الجيل الخامس.

