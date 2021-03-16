شكرا لقرائتكم إسرائيل تعلن تحديث منظومة القبة الحديدية الدفاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الثلاثاء، أنها أكملت تحديث منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" في البلاد للتعامل مع مجموعة إضافية من التهديدات الجوية.

تم تطوير القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى غير الموجهة وأسقطت نحو 2500 قذيفة قادمة أطلقت من قطاع غزة منذ نشرها قبل عقد من الزمن.

وفي بيان، قال رئيس منظمة الدفاع الصاروخي بالوزارة، موشيه باتيل، إن القبة الحديدية أكملت سلسلة من الاختبارات تضمنت اعتراضات صواريخ، بالإضافة إلى اعتراضات متزامنة لعدة طائرات بدون طيار.

القبة الحديدية هي جزء من نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي متعدد الطبقات، بدءًا من الأنظمة القادرة على اعتراض الصواريخ التي يتم إطلاقها من المدى القصير إلى ضرب صواريخ بعيدة المدى خارج الغلاف الجوي.

وقال باتيل إن نظام القبة الحديدية الجديد ستنشره القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية في المستقبل القريب.