شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة «إكسيليا» تنشر الفوضى في ولايات أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حطمت العاصفة الشتوية القوية «إكسيليا» التي تجتاح حالياً جبال الروكي، من ولاية وايومنج الأمريكية إلى كولورادو، الأرقام القياسية في هطول الثلوج، متسببة في فوضى ومئات الحوادث، وتعليق الدراسة، بعدما عطلت الحركة المرورية في الشوارع السريعة، بعد تسجيل تساقط أكثر من 36 إنشاً من الجليد في بعض المناطق.

وتسبب العاصفة التاريخية في إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة جوية خلال الأيام الثلاثة الماضية. كما فقدت عشرات الآلاف من المنازل والشركات الكهرباء. وفي مينيسوتا، سجل أكثر من 264 حادثاً مرورياً أمس الأول الاثنين، 22 منها تضمنت إصابات.

وتعد هذه رابع أكبر عاصفة ثلجية تشهدها تلك المناطق على الإطلاق. وشهد مطار دنفر الدولي سقوط 27.1 إنشاً من الثلوج، بينما شهدت مدينة شايان، في وايومنج، هطول أكثر من 36 إنشاً، ما يعتبر رقماً قياسياً في تلك المنطقة التي أعلنت استمرار تعليق الدراسة، كما تعطلت بعض خدمات البريد.وتعمل سلطات المدينة على تسريع عمليات إزالة الثلوج في الأحياء السكنية، لكنها أكدت أنها ستستغرق أياماً عدة.