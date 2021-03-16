شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية توقع في القاهرة «ميثاق شرف» حول الانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّعت الفصائل الفلسطينية في نهاية اليوم الأول للحوار الوطني في القاهرة، الثلاثاء، على ميثاق شرف تؤكد فيه حرصها على سير العملية الانتخابية بكل مراحلها بشفافية ونزاهة.

وتستضيف القاهرة الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني، على مدى يومين، للإسهام في تذليل العقبات أمام الوصول إلى التوافقات إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وأكد ممثلو أكثر من عشر فصائل بينها «فتح» و«حماس»، التزامهم بالفترة الزمنية المحددة للدعاية والالتزام بكافة الضوابط التي تضمن توفير مناخ الحرية والمنافسة الشريفة في كافة مراحل العملية الانتخابية. كما أعلنوا التزامهم بكافة القرارات التنظيمية التي تنظم مرحلة ما بعد إعلان نتائج عمليات التصويت، وما يرتبط بها من تنظيم لعملية التقدم بالطعون أو الاعتراضات. وأكدوا تعهدهم الالتزام بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة قضايا الانتخابات.

وتتضمن الجولة عدداً من القضايا الوطنية، أهمها وضع الفصائل في صورة تطورات المشهد الانتخابي، والإجراءات القانونية، والفنية للعملية الانتخابية، التي تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، وتعتبر مدخلاً لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في فلسطين.

وتعهد المجتمعون بالتعاون التام مع لجنة الانتخابات واحترام دور الشرطة الفلسطينية في تأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها والالتزام بقراراتها واحترام دور المراقبين المحليين والعرب والدوليين والتعاون معهم في أداء دورهم الرقابي والالتزام بالحفاظ على مبدأ سرية التصويت وحق الناخب في اختيار قائمته بحرية.