شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار دراماتيكي لليرة اللبنانية وتلويح بوقف دعم المحروقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت- ”الخليج 365”- وكالات:

أحرق محتجون لبنانيون الإطارات، وقطعوا الطرق في أجزاء من بيروت ومناطق لبنانية أخرى، أمس الثلاثاء على وقع انهيار قياسي لليرة اللبنانية أمام الدولار، الذي وصل سعره إلى 15 ألف ليرة في السوق السوداء، بينما أقرت اللجان النيابية المشتركة إعطاء كهرباء لبنان، سلفة 200 مليون دولار من المصرف المركزي، بالتصويت وباعتراض كتلتي «القوات» و«الاشتراكي» بالتزامن مع تأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنه لا يمكن الاستمرار بدعم المحروقات بعد شهر مارس/آذار الحالي.

الانهيار الأسوأ

ووسط مخاوف من انهيار يضرب البلاد، سجلت الليرة حوالي 15 ألفاً للدولار وتجاوزت ذلك الرقم للمرة الأولى الثلاثاء، حسب متعاملين بالسوق، وبذلك، تكون الليرة قد خسرت حوالى تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507. ومنذ صيف عام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجاً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة، وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وبعدما حافظت لأسابيع عدة على معدل تراوح بين 8000 آلاف و8500 للدولار، بدأت الليرة منذ بداية مارس سقوطاً حراً، بعد تجاوز سعر الصرف عتبة العشرة آلاف، ليسجل المعدل الأقصى الثلاثاء.

رفع الدعم

ومع تسارع تدهور الليرة، عادت منذ مطلع الشهر الحالي الاحتجاجات إلى الشوارع، ولكن بشكل متقطع. وعمد المحتجون في مختلف المناطق اللبنانية، أمس الثلاثاء، إلى قطع الطرقات والشوارع عبر إشعال الإطارات ومستوعبات النفايات. وفي هذا الإطار، أكد رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ أنه لا يمكن الاستمرار بدعم ​المحروقات​ بعد شهر مارس الجاري، مشيراً إلى أنه يمكن الاستمرار بدعم بعض السلع الأساسية لغاية شهر يونيو/حزيران المقبل.

مخاوف من فوضى

وفي هذا السياق وأمام انسداد أفق التأليف، وانهيار القدرة الشرائية ومعها لقمة عيش اللبنانيين، يضع مراقبون لبنان أمام احتمالات ثلاثة أحلاها مر، إما انفجار شعبي كبير يفوق قدرة الجيش والقوى الأمنية على السيطرة، ويدخل الشارع في فوضى عامة شاملة، وإما انفجار سياسي غير مسبوق تنزلق فيه البلاد إلى محظورات أمنية خطيرة، وإما تسوية برعاية دولية تبقي القديم على قدمه، أي حكومة توازنات سياسية لا غالب فيها ولا مغلوب. كما يتم التداول على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ بـ «وثيقة ​اتصال​» تعود إلى المديرية العامة ​للأمن العام​ تقول إنه تم التداول بمعلومات عن التحضير لتصعيد كبير في الشارع، ومن الممكن أن يتطور إلى حصول عمليات ​ظهور مسلح​ وتوجه إلى منازل السياسيين، وأشارت المعلومات إلى أن الأمور ذاهبة نحو فوضى وتخريب واستخدام ​السلاح​ في الشارع، وأعمال نهب وسرقة وتصفية حسابات، بحجة ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ و​الغلاء المعيشي​، تنفيذا لأجندات سياسية وأن التوقيت أصبح بين ليلة وضحاها.

كما تحدثت أوساط دبلوماسية بقلق بالغ عن الوضع في لبنان، وتخشى من سيناريوهات مرعبة تتهدد البلاد، ما لم يبادر القادة فيه إلى خطوات علاجية فائقة السرعة، لأن سقوط لبنان هذه المرة، قد يجد نفسه غير قادر على النهوض من جديد، لا عبر تشكيل حكومة أو غير ذلك، لأنّ المصاعب هذه المرة ستكون أكبر بكثير من قدرة لبنان الضعيف على مداواتها. كما يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن قيادة الجيش اللبناني طلبت من عناصر أفواج المغاوير والتدخل من الأول حتى الخامس المأذونين الالتحاق بمراكزهم فوراً.

سلفة للكهرباء

في غضون ذلك، وافقت اللجان النيابية المشتركة على إعطاء كهرباء لبنان، سلفة 200 مليون دولار من مصرف لبنان، بالتصويت وباعتراض كتلتي «القوات» والحزب «التقدمي الاشتراكي». وكانت الجلسة النيابية المشتركة قد انعقدت أمس لدرس اقتراحي القانون المتعلقين باسترداد الأموال المنهوبة واقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 بقيمة 1500 مليار ليرة.