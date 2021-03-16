شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الليبية الجديدة تتسلم مهامها على طريق الدولة المدنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلمت السلطة الليبية الجديدة مهامها رسمياً، الثلاثاء، من حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس؛ وذلك بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وفايز السراج، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، فيما اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم ضباطاً رفيعي المستوى من الجيش الليبي، وحكومة الوفاق، على حصر المرتزقة الأجانب، وجنسياتهم، وأماكن تواجدهم؛ تمهيداً لإخراجهم من البلاد، في خطوة تعكس تقارباً وتصميماً ليبياً على إنهاء سنوات من الصراع المسلّح، والمضي قدماً في تحقيق السلام في ليبيا، ووضع حد للتدخل الأجنبي فيها. وتمنى السراج في كلمة ألقاها خلال المراسم، التوفيق للحكومة الجديدة.وقال: إنه يسلم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية؛ ترسيخاً لمبدأ التداول السلمي لها.ودعا إلى العمل عبر حكومة الوحدة الوطنية؛ لإقامة انتخابات عامة تتجسّد فيها إرادة الليبيين في التغيير، وطالب بتحقيق المصالحة الوطنية، قائلاً: إنها السبيل الأمثل لقيادة الليبيين لمرحلة الاستقرار الدائم.من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي: إن «مشهد تسليم السلطة هو تكريس للسلطة المدنية في البلاد».وأضاف: «نشكركم على المشهد الحضاري الذي نراه بتسليم السلطة؛ ترسيخاً لمبدأ الدولة المدنية».أما رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، فقد توجه إلى السراج بالقول: «لقد وضعتم حجر الأساس للديمقراطية في البلاد»، مؤكداً عزم الحكومة على مواصلة الإصلاحات.وقال: سنحاول إكمال ما بدأه المجلس الرئاسي بما فيه صالح الليبيين. وتابع: «أتقدم بالشكر لفائز السراج ولزملائه على ما بذلوه من جهد في هذه الفترة الصعبة».

سفير ألمانيا: حدث استثنائي

أكد السفير الألماني لدى ليبيا أولفير اوفتشا، أن تسليم السلطة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية يعد حدثاً استثنائياً، ويمكن أن يكون بداية لأمور أكثر إيجابية.

ومضيفاً في تغريدة له عبر «تويتر» «من خلال حفل تسليم السلطة، أمس الثلاثاء، تُظهر ليبيا جدوى الإاتقال السلمي للسلطة، وهذه تعد إشارة قوية، لليبيين وللمنطقة وكل الشركاء، ويمكن أن يكون هذا بداية لأمور أكثر إيجابية» وختم بالقول: «خالص الاحترام والتقدير والتهاني القلبية مبروك».

قرب فتح الطريق الساحلي

من جهة أخرى، اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على حصر المرتزقة الأجانب وجنسياتهم وأماكن تواجدهم؛ تمهيداً لإخراجهم من البلاد، في خطوة تعكس تقارباً وتصميماً ليبياً على إنهاء سنوات من الصراع المسلّح، والمضي قدماً في تحقيق السلام، ووضع حد للتدخل الأجنبي فيها.

وجددت اللجنة مطالبتها لمجلس الأمن الدولي بإلزام الدول المسؤولة عن المرتزقة بسحبهم فوراً من البلاد.

وفي ختام اجتماعاتها التي انطلقت الأحد، أعلنت اللجنة، في بيان، قرب الانتهاء من كافة المتطلبات اللازمة لفتح الطريق الساحلي استكمالاً لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

وأعلنت اللجنة عقد اجتماع «في وقت قريب»؛ لتقييم الجاهزية لفتح الطريق في مدة أقصاها نحو أسبوعين.

الرئيس التونسي إلى طرابلس

إلى ذلك، قال مكتب الرئيس التونسي قيس سعيد: إن الرئيس سيزور ليبيا اليوم الأربعاء؛ وذلك بعدما أدت حكومة الدبيبة اليمين.

وذكر مكتب سعيد أن الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا التي تأمل في إجراء انتخابات عامة في أواخر العام الجاري سعياً لإنهاء الصراع المستمر منذ عشر سنوات. ( وكالات)