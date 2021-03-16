شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية جديدة غربي تعز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن- ”الخليج 365”:

أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية الجديدة غربي محافظة تعز جنوبي غرب اليمن بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي. وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، في بيان، « إن قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنت هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في جبهة العنين، غربي المحافظة، وتمكنت قوات الجيش اليمني ورجال القبائل من قطع خط إمداد حوثي في محافظة تعز (جنوب)، فيما سقط 100 عنصر في صفوف المليشيات قتلى وجرحى في محافظتي مأرب وحجة.



سيطرة ميدانية

وأكد المركز تحرير جبل الصراهم الاستراتيجي، وجبل شرف العنين وتباب الجبيرية والصفراء والمشبك، والاقحاف، في مديرية جبل حبشي غربي تعز، موضحاً أن القوات تمكنت من استعادة عدد من الرشاشات، وكذا تفكيك ألغام وعبوات ناسقة زرعتها ميليشيات الحوثي في تلك المناطق المحررة، وأسفرت المواجهات الدائرة عن إعطاب اثنين من الأطقم العسكرية، وسقوط 12 قتيلاً من بينهم قيادي يدعى أبو حامد، وعشرات الجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي، بحسب البيان.

وأوضح المركز أن المعارك ما تزال مستمرة في جبل الأحطوب القريب من منطقة هجدة على الخط الرئيسي غرب المحافظة.

وتكمن أهمية المواقع المحررة شمالي مديرية جبل حبشي في كونها تشرف على الخط الرئيس (هجدة الرمادة) الذي يربط مدينة تعز بمحافظة الحديدة.



مصيدة المسيرات

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن الجيش تمكن من تدمير مدرعة للميليشيا في إحدى مناطق الطوير الأعلى، واسقط طائرة مسيرة حوثية أثناء تحليقها باتجاه الجبهة.

وأكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، أن «الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته الشرعية عازمون على استكمال معركة استعادة الدولة ودحر المليشيات الحوثية وداعمتها إيران».

سقوط التحشيد الحوثي

وتفقد المقدشي الخطوط الأمامية في جبهات «الكسارة» غربي مأرب. وأشاد وزير الدفاع بانتصارات الجيش اليمني في مختلف الجبهات على امتداد مسرح العمليات القتالية في مأرب والجوف وتعز وحجة والضالع والحديدة.

وقال إن «مليشيات الحوثي حشدت كل إمكانياتها وقواتها والدبابات والمدرعات والأسلحة التي استولت عليها والتي يتلقاها من طهران ودفع بالأنساق البشرية الكبيرة نحو معركته الاخيرة في حدود مأرب والجوف، وقد تساقطت كل حشوده وتكبد خسائر موجعة».