تصريحات جديدة من أردوغان حول المصالحة مع مصر

الشارقة - اميمة ياسر - صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن الشعب المصري لا يعارض تركيا، كما كشف أن السعودية قدمت طلبا لأنقرة بشأن الطائرات المسيرة.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية عن جهود المصالحة مع مصر: “الشعب المصري لا يفكر بطريقة تُناقضنا”.

وشهدت الأسابيع الأخيرة دعوات تركية للمصالحة مع القاهرة بعد فترة من التوتر بين الدولتين سببته خلافات على أصعدة عدة أبرزها ملفا ليبيا والتنقيب شرق المتوسط.

أما على صعيد العلاقات مع السعودية فقد أبدت أنقرة استعدادها لتحسين العلاقات مع المملكة، مشيرة إلى خلافات جوهرية بين البلدين، حسبما ذكر وزير الخارجية التركي، مولودو تشاووش أوغلو.