الحدود المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا

التحريض أخرج مظاهرات عدن السلمية عن مسارها أكد عضو المجلس الرئاسي علي الكثيري أن الأمور هادئة ومستقرة في عدن، فالجهات الأمنية قامت بدورها، إذ أخرجت الذين حاولوا الدخول لقصر... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 03 شعبان 1442 هـ 03 شعبان 1442 هـ

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