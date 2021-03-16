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الحدود المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا

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التحريض أخرج مظاهرات عدن السلمية عن مسارها

أكد عضو المجلس الرئاسي علي الكثيري أن الأمور هادئة ومستقرة في عدن، فالجهات الأمنية قامت بدورها، إذ أخرجت الذين حاولوا الدخول لقصر...

0af9e1f01a.jpgأبها: سلمان عسكر
3db106e1bf.jpg03 شعبان 1442 هـ

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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