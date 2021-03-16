الجيش الصومالي يستعيد مهداي

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن الجيش استعان في معركة استعادة المدينة بالمدفعية الثقيلة، وهاجم ميليشيات الشباب من أكثر من جهة، مما أسهم في إرباك الحركة الإرهابية وهزيمتها وفرار عناصرها من المدينة.
يذكر أن الجيش الصومالي يقوم منذ أكثر من 10 سنوات بعمليات مشتركة مع قوات حفظ السلام الأفريقية، لمحاربة الحركة الإرهابية، خاصة في المحافظات الجنوبية والوسطى.
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