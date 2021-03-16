الجيش الصومالي يستعيد مهداي

استعاد الجيش الصومالي السيطرة على مدينة «مهداي» بمحافظة «شبيلى» جنوب البلاد، بعد أن كانت تحت سيطرة مسلحي حركة الشباب الإرهابية.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن الجيش استعان في معركة استعادة المدينة بالمدفعية الثقيلة، وهاجم ميليشيات الشباب من أكثر من جهة، مما أسهم في إرباك الحركة الإرهابية وهزيمتها وفرار عناصرها من المدينة.

يذكر أن الجيش الصومالي يقوم منذ أكثر من 10 سنوات بعمليات مشتركة مع قوات حفظ السلام الأفريقية، لمحاربة الحركة الإرهابية، خاصة في المحافظات الجنوبية والوسطى.