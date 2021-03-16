الليرة اللبنانية تخسر %90 من قيمتها

وبذلك، تكون الليرة خسرت نحو 90 % من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507.
ومنذ صيف عام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجا أمام الدولار تزامنا مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وتواصلت الاحتجاجات الشعبية في العديد من المناطق اللبنانية بسبب الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وأقفل محتجون عددا من الطرقات في شرق لبنان وشماله وجنوبه وفي العاصمة بيروت، ونفذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام مصرف لبنان في الحمرا ببيروت منددين بالسياسات المالية.
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