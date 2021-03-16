نصب الحواجز مع تزايد القتلى في ميانمار

مع ارتفاع عدد القتلى في ميانمار وسط الاحتجاجات ضد الانقلاب الذي شهدته البلاد مطلع الشهر الماضي، يحاول المتظاهرون تحصين أنفسهم داخل أحيائهم في محاولة لحماية أنفسهم ضد قوات الأمن.

وخرجت قطاعات كبيرة من شعب ميانمار للاحتجاج بشكل منتظم منذ انقلاب الجيش في الأول من فبراير، والذي بدا أنه لم يكن يتوقع مثل هذا الرد الضخم.

وكان الجيش تنازل عن السيطرة الكاملة على الحكومة فقط خلال العقد الماضي، ولكنه احتفظ بدور كبير في صنع القرار حتى اللحظة التي استعاد فيها السلطة.