الفصائل الفلسطينية توقع ميثاق شرف بالقاهرة

أعلن مسؤول في حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الفصائل الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة، ستوقع على ميثاق شرف بشأن الانتخابات العامة.

وقال رئيس وفد فتح لاجتماعات القاهرة، جبريل الرجوب، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن ميثاق الشرف سيمثل «مدونة سلوك لكل الفصائل لضبط الأداء خلال عملية الانتخابات».

وذكر الرجوب أن الخطوة تستهدف منع أي مظاهر توتر أو تخوين أو أي من أشكال العنف اللفظي والجسدي خلال إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو والرئاسية المقررة نهاية يوليو المقبلين.

وأكد أن ميثاق الشرف سيشكل «ضابط إيقاع لكل القوى السياسية وللشعب الفلسطيني خلال إجراء العملية الانتخابية التي يجب أن تكون خالية من أي توتر أو تخوين والالتزام الكامل بنتائجها».

وأشار الرجوب إلى أن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية ستشارك في اجتماعات القاهرة «لتذليل كل ما من شأنه تعطيل العملية الانتخابية والتوافق على آليات الترشح والاقتراع».