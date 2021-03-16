التحالف يدمّر زورقاً مفخخاً لمليشيا الحوثي قبل تنفيذ هجوم مقابل ميناء الصليف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - مارس - 2021 9:11 مساءً

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن يوم الثلاثاء، أن قواته دمرت زورقا مفخخا يتبع للحوثيين قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك مقابل ميناء الصليف شمال غربي مدينة الحديدة.

وأضاف التحالف في بيان أن الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأفاد بأن ميليشيات تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية والإرهابية من محافظة الحديدة.

يشار إلى التحالف قال إنه دمر أمس الاثنين موقعا محصنا للصواريخ الباليستية ومنصات إطلاقها في صعدة اليمنية.