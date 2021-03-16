الوكالة الأوروبية للأدوية تدافع عن لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

دافعت الوكالة الأوروبية للأدوية، الثلاثاء، عن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد المتهم بالتسبب بمشاكل صحية.



يأتي ذلك بعدما أوقفت عدة دول أوروبية استخدامه بسبب مخاوف من تسببه بجلطات دموية وآثار جانبيّة أخرى محتملة.

وقالت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية أيمر كوك، إنّ الهيئة "مقتنعة تماما" بفوائد لقاح أسترازينيكا المضادّ لفيروس كورونا.

وأضافت كوك خلال مؤتمر صحفي "ما زلنا مقتنعين تماما بأن فوائد لقاح أسترازينيكا في منع الإصابة بكوفيد-19 وما يرتبط به من مخاطر دخول المستشفى والوفاة تفوق مخاطر هذه الآثار الجانبية".

وعلّقت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا استخدام لقاح أسترازينيكا المضادّ لفيروس كورونا، في إجراء احترازيّ بسبب المخاوف من التسبب بجلطات دموية وآثار جانبيّة أخرى "محتملة"، رغم عدم وجود علاقة سببية مثبتة حتى الآن.

وأكدت المجموعة البريطانية- السويدية المصنّعة أنّ اللقاح آمن "ولا يوجد دليل على زيادة خطر" الإصابة بالجلطة الدموية بسبب اللقاح، في حين أوصت منظمة الصحة العالمية بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، قبل أن تعقد اجتماعها الثلاثاء.

وترى وكالة الأدوية الأوروبية التي ستعقد "اجتماعًا استثنائيًا" حول هذا الموضوع الخميس، أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق المخاطر.