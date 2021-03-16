شكرا لقرائتكم خبر عن درعا: مقتل 21 من قوات النظام السوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في كمين نصبه مسلحون في محافظة درعا، قتل 21 عنصراً من قوات النظام السوري اليوم (الثلاثاء)، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: إن «مجموعة من المسلحين هاجمت شاحنتين عسكريتين وحافلتين صغيرتين لقوات النظام لدى عبورها في محيط بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي».

وكانت المجموعة التابعة لقوات النظام، وفق عبد الرحمن، في طريقها لاعتقال قيادي سابق في فصيل معارض مطلوب من النظام، أقدم العام الماضي على مهاجمة نقطة للشرطة في المنطقة وقتل عدداً من عناصرها، ويدعى «أبو طارق الصبيحي»، وهو المسؤول عن قتل 9 عناصر من أجهزة النظام الأمنية بهجوم استهدف مخفر المزيريب في أوائل شهر مايو من عام 2020.

ووفقاً للمرصد، حاولت مجموعات عسكرية تابعة لقوات النظام اقتحام مقر القيادي الواقع بين بلدتي اليادودة والمزيريب في ريف درعا الغربي، مما أدى لاندلاع مواجهات مسلحة عنيفة، بين القيادي وعدد من أبناء المنطقة المسلحين من جهة، وعناصر النظام من جهة أخرى. وأدت الاشتباكات لسقوط قتلى وجرحى، وسط استنفار أمني كبير تشهده المنطقة، في حين استهدفت قوات النظام المنطقة بعدة قذائف صاروخية عقب المواجهات العنيفة.