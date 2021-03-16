منظمة حقوقية: مليشيا الحوثي الإيرانية حرقوا عشرات المهاجرين

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

اتّهمت منظمة هيومن رايتش ووتش الحقوقية الثلاثاء ميليشيا الحوثي بإطلاق "مقذوفات مجهولة" على مركز احتجاز مهاجرين أفارقة في صنعاء خلال مظاهرة للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم، ما تسبب في وفاة عشرات منهم.



ونشرت المنظمة روايات مروعة نقلاً عن ناجين تحدثوا عن التعرض للضرب والشتم ومشاهدة عشرات الجثث المتفحمة في الغرفة التي سجنوا فيها قبل اندلاع الحريق عقاباً لهم على احتجاجهم.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه إنّ "عشرات المهاجرين قضوا احتراقاً في اليمن في 7 مارس (آذار) 2021، بعدما أطلقت قوات الأمن التابعة للميليشيا مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء، ما تسبّب في حريق".

وأوضحت أنّ حراس المركز ومسلحين آخرين نقلوا مجموعات من المهاجرين غالبيتهم من إثيوبيا إلى أحد المواقع بعد رفضهم تناول الفطور وحدوث مناوشات مع عناصر الأمن، وطلبوا منهم تلاوة "صلواتهم الأخيرة".

ثم صعد أحد أفراد القوة الأمنية إلى سطح الموقع المغلق وأطلق "مقذوفين" على الغرفة فأحدثتا حريقاً، حسبما نقلت هيومن رايتس ووتش عن خمسة من المحتجزين الذين نجوا.

وأظهرت تسجيلات مصورة حصلت عليها وكالة فرانس برس من أحد الناجين عشرات الجثث المتفحمة وقد تكدست فوق بعضها بعضاً، بينما ردد شخص "لا اله الا الله" وهو يبكي. وسار بين الجثث ناجون يبحثون عن أحياء في الغرفة الضيقة ذات الجدران الخرسانية.

كذلك، أظهر تسجيل مصور نشرته منظمة هيومن رايتش ووتش عناصر أمن يسيرون بين مجموعة من الناجين خارج الغرفة فيما كانت النيران تلتهم الداخل ويتصاعد دخان أسود كثيف.

وفي أديس ابابا، قال المتحدث باسم الخارجية ناديا مفتي إن الوزارة تلقت "تقارير عن مقتل 43 شخصاً بينهم العديد من الإثيوبيين في الحريق".

كما تحدّثت الوزارة على صفحتها في فيسبوك عن دفن 43 منهم في اليمن، لكن التحقيق جار لتحديد عدد الإثيوبيين منهم".

وروى أحد المهاجرين لمنظمة هيومن رايتش ووتش "كنت مذعوراً، وكأنّ الدخان شلّ ذهني. كان الناس يسعلون، وأحرقت النيران الفراش والبطانيات.. احترق الناس أحياء. اضطُررت إلى الدوس على جثثهم للهروب".

وتمت معالجة مئات المهاجرين في مستشفيات العاصمة وسط انتشار أمني مكثف، بينما فر آخرون إلى مناطق يمنية من بينها عدن في الجنوب.

وقال أحد الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات إنّهم شاهدوا عنصار الميليشيا الحوثية تعيد اعتقال مهاجرين غير مصابين بجروح خطرة.