التحالف العربي يعلن تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذه عملية إرهابية قبالة سواحل مديرية الصليف اليمنية

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، الثلاثاء، تدمير زورق حوثي مفخخ قبل تنفيذه عملية إرهابية قبالة سواحل مديرية الصليف اليمنية.



وأكد التحالف، في بيان، أن "مليشيات الحوثي، الإرهابية المدعومة من إيران، تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة للهجمات من محافظة الحديدة".

ولفت التحالف إلى أن "استمرار هجمات مليشيات الحوثي يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

يأتي هذا بعد ساعات قليلة من هجوم حوثي بصاروخ باليستي قرب أحياء سكنية ومخيمات للنازحين بمدينة مأرب.

وأسفر الهجوم، بحسب مصدر طبي، عن "مقتل مدني على الأقل وإصابة 8 آخرين بشظايا الصاروخ"، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

وحسب المصدر فإن "من بين الضحايا مهاجر أفريقي تعرض لإصابات خطيرة بشظايا الصاروخ الذي سقط في حي الغنم شرق المحافظة النفطية".

وكثفت المليشيات الانقلابية من قصفها بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة على مأرب معرضة حياة أكثر من 2 مليون مدني للخطر.

ويأتي الانفجار تزامنا مع انعقاد جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، وتقديمه مسودة تدين هجوم مليشيات الحوثي على مدينة مأرب.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث لدى تقديم إحاطته إن هجوم مليشيات الحوثي على مدينة مأرب تعرض ملايين المدنيين للخطر في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.

وأعرب جريفيث عن قلقه البالغ إثر محاولات مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية والمرافق النفطية في السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة كافة الأطراف في اليمن للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي تسهيل نقل المئات من المهاجرين إلى بلدانهم عقب جرائم مليشيات الحوثي بحقهم وذلك عبر مطار عدن الدولي.