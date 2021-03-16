مؤتمر قادة الشرطة والامن العرب يبدأ في تونس غدا

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

ينطلق يوم غد الأربعاء في تونس، المؤتمر الرابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، بمشاركة ممثلون رفيعو المستوى من قادة الشرطة والأمن في وزارات الداخلية العربية، وعن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ويستعرض المؤتمر الذي سيفتتحه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء، وتداعيات أزمة كورونا المستجد على الأمن العربي ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها.

ويتناول المؤتمر مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، ومشروع الخطة المرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب التصور المعد حول أهداف ومهام وآلية عمل لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة.