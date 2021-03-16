انت الان تتابع خبر قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها يخص الجمع بين راتبين أو اكثر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان، إن الأخير "ترأس جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، تم خلالها بحث مستجدات الاوضاع في البلاد، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله".

واستذكر مجلس الوزراء "جريمة حلبجة التي ارتكبها النظام المقبور ضد ابناء الشعب الكردي، وخلفت الالاف من الضحايا الابرياء".



واكد الكاظمي ان "جريمة حلبجة تشكل ذكرى اليمة لدى العراقيين، وعلينا العمل من اجل تحويل فرص الالم في حياة الشعب العراقي الى فرص للامل والبناء، وبين ان مآسي الانتفاضة الشعبانية والاهوار والانبار، يجب ان تكون حافزا لنا للانطلاق لخدمة ابناء شعبنا".

ووجّه الكاظمي الوزراء كافة بـ"خدمة ابناء جميع المحافظات، لاسيما المحافظات المتضررة، وان تستمر زباراتهم الى المحافظات بالاندفاع والروحية ذاتهما من اجل مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلد".



كما وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات بـ"دعم وزارة الكهرباء للقيام بمهامها في تأمين وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين"، مشدداً على وزارة الكهرباء بـ"القيام بجهد استثنائي من اجل زيادة انتاجها من الطاقة الكهربائية وتوفيرها مع قرب حلول فصل الصيف"، مؤكدا أن "البيروقراطية مازالت فاعلة في عدد من الوزارات ومنها وزارة الكهرباء، حيث تسببت بتعطيل عدد كبير من المشاريع المهمة".

واشار الكاظمي الى "المحاولات التخريبية لابراج نقل الطاقة الكهربائية، والقاء القبض على عدد من المتورطين بها"، مؤكداً أنه "لن يتم التساهل مع منفذي هذه الاعمال التخريبية باعتبارها تمس الامن الوطني العراقي".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "عدم التهاون مع من يحاول عرقلة الوضع الامني في عدد من المحافظات"، موجهاً وزارة الداخلية بـ"القيام بواجباتها في حماية المواطنين وضمان امن المحافظات، والعمل بجدية لتذليل العقبات التي تقف امام توفير احتياجات الاهالي هناك".

وأصدر مجلس الوزراء القرارات الاتية: