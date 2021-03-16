بالصور .. انتفاضة موظفي غزة ضد حماس لتأخير الرواتب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك مئات الموظفين في غزة، الثلاثاء، في أول مظاهرة من نوعها، مطالبين حماس بصرف رواتب كاملة.

واحتشد المئات من الموظفين أمام مقر المجلس التشريعي بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "حراك موظفي غزة".



ورفع المشاركون لافتات تنادي بصرف رواتب كاملة، وبتحقيق العدل والإنصاف.

وردد المشاركون الذين تجمعوا بأعداد غفيرة، وغير متوقعة هتافات "يا سنوار ويا هنية بدنا راتب 100%"، و"يا وزارة المالية وين المنحة".



ويعمل أكثر من 40 ألف موظف في الجهاز الحكومي الذي تديره حماس في غزة منذ سيطرتها على القطاع في عام 2007، ويتلقون دفعات من الرواتب شهريا تتراوح بين 40 إلى 55%.







وفي بيان لـ "حراك موظفي غزة" قال: "ما خرجنا إلاّ بسبب شعورنا بالظلم وعدم العدل بيننا وبينكم".

وأضاف البيان "أصبحنا غير قادرين على العيش بكرامة في ظل عدم حصولنا على الراتب الكامل منذ سنوات طوال الأمر الذي راكم علينا الديون والاعباء وتآكل جسدنا من الهموم والأمراض، وأصبحنا غير قادرين على تلبية احتياجات أولادنا وأزواجنا وسترة بيوتنا وتراكم أموالنا دونما وجود حل لها وسقف زمني للحصول عليها".





