دبي تطبق معايير الأبنية الخضراء بمحطات المترو والترام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسعى هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إلى الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة، ومعايير الأبنية الخضراء، في جميع أعمالها.

وقد حققت الهيئة نتائج رصينة بعد تطبيق استراتيجيات فعّالة في مجال الأبنية الخضراء في محطات مترو وترام دبي.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات بدبي على تطبيق مبدأ الاستدامة في جميع أعمالها وأنشطتها ومنشآتها الحيوية بطريقة فعّالة تحقق من خلالها إنجازات في توفير الطاقة والمياه الذي يلعب دورا بارزا وحاسما في تعزيز الصحة العامة وحماية البيئة مما يحقق توفيرا في النفقات والحد من الإسراف والحفاظ على الموارد بجميع أنواعها وأشكالها.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، من بين التقنيات التي طبقتها الهيئة في مجال الأبنية الخضراء نظام التبخر لتخفيض الحرارة "Adiabatic Evaporative System".

ويعمل هذا النظام عن طريق تركيب وسادات تبريد على جدار محطات المترو والترام تعمل على تقليل درجة الهواء الخارجي الداخل إلى المحطة بدرجة تتراوح بين 10 و8 درجة مئوية مما يقلل الحمل على أنظمة التكييف وبالتالي تحقيق وفر في الطاقة بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

ويستخدم نظام التحكم في التكييف وجودة الهواء، "Environmental Control System" الذي يعمل على تحليل بيانات حالة الطقس وجودة الهواء داخل المحطات بخوارزميات لتحديد أوقات وآلية التشغيل لضمان الاستغلال الأمثل للمعدات وتوفير الطاقة .

كما يتضمن نظام التحكم، محطة إعادة تدوير المياه المكثفة "Condensate Water Recycling Plant" الذي يعمل على تجميع المياه المكثفة الناتجة عن عمليات التبريد في خزان ويتم إعادة تدويرها لاستخدامها في عمليات التبريد والتنظيف والصيانة وأعمال الري مما يساهم في توفير استهلاك المياه بمقدار 11 متر مكعب شهرياً في المحطة الواحدة فقط من محطات الترام.