أردوغان: الشعب المصري لا يعارضنا ولن نقدم تنازلات في شرق المتوسط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على أن "الشعب المصري لا يعارضنا ولن نقدم تنازلات في منطقة شرقي المتوسط".

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضي، عن نيته تعزيز الاتصالات مع مصر ورفع مستواها في حال أفضت إلى نتائج إيجابية.

وقال: "الصداقة بين الشعبين المصري والتركي لن تكون مثل العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني".

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرص بلاده على استمرار العلاقة بين الشعبين المصري والتركي، مشيرا إلى أن "المواقف السياسية السلبية من الساسة الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين".

وقال: "إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية".

وأضاف: "لا توجد علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية".