شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. زعيم المعارضة التركية يهاجم أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ووجه زعيم المعارضة سؤال لأردوغان قال فيه لماذا تدخلت في شؤونها الداخلية ؟ كنت نتنقد السيسي وأنت الآن تتسول المصالحة.

أصبحت جماعة الاخوان عبء كبير علي أردوغان داخليا وخارجيا وخصوصا أخوانجية مصر.

زعيم المعارضة التركية لـ #أردوغان : لم يبق أحد لم نعاديه في المنطقة، لماذا عاديت #مصر ؟ ولماذا تدخلت في شؤونها الداخلية ؟ كنت نتنقد #السيسي وأنت الآن تتسول المصالحة. أصبحت جماعة الاخوان عبء كبير علي أردوغان داخليا وخارجيا وخصوصا أخوانجية مصر. #تركياpic.twitter.com/VUPa67d0FC— شؤون تركية (@TurkeyAffairs)