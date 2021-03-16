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شاهد.. زعيم المعارضة التركية يهاجم أردوغان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

 

ووجه زعيم المعارضة  سؤال لأردوغان قال فيه  لماذا تدخلت في شؤونها الداخلية ؟ كنت نتنقد السيسي وأنت الآن تتسول المصالحة.

 

أصبحت جماعة الاخوان عبء كبير علي أردوغان داخليا وخارجيا وخصوصا أخوانجية مصر.

 

زعيم المعارضة التركية لـ #أردوغان : لم يبق أحد لم نعاديه في المنطقة، لماذا عاديت #مصر ؟ ولماذا تدخلت في شؤونها الداخلية ؟ كنت نتنقد #السيسي وأنت الآن تتسول المصالحة. أصبحت جماعة الاخوان عبء كبير علي أردوغان داخليا وخارجيا وخصوصا أخوانجية مصر. #تركياpic.twitter.com/VUPa67d0FC— شؤون تركية (@TurkeyAffairs)

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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