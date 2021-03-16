شكرا لقرائتكم خبر تحرك أوروبي لمحاصرة حزب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين ورئيس الأركان أفيف كوخافي أمس الثلاثاء جولة أوروبية تشمل كلا من ألمانيا وفرنسا والنمسا، وتستمر حتى غد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنهما سيجريان مع صناع القرار في هذه الدول محادثات حول المخاطر المترتبة على تعاظم قوة حزب الله في لبنان والبرنامج النووي الإيراني.

كما سيتم التطرق إلى قضية فتح المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقات ضد إسرائيل، ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بريفلين في برلين. وجاء في بيان لمكتب شتاينماير «إن الرئيسين يرغبان أيضا في مناقشة جائحة فيروس كورونا والتوزيع العادل للقاحات عالميا».