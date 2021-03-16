شكرا لقرائتكم خبر تحرك أوروبي لمحاصرة حزب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنهما سيجريان مع صناع القرار في هذه الدول محادثات حول المخاطر المترتبة على تعاظم قوة حزب الله في لبنان والبرنامج النووي الإيراني.
كما سيتم التطرق إلى قضية فتح المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقات ضد إسرائيل، ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بريفلين في برلين. وجاء في بيان لمكتب شتاينماير «إن الرئيسين يرغبان أيضا في مناقشة جائحة فيروس كورونا والتوزيع العادل للقاحات عالميا».
كانت هذه تفاصيل خبر تحرك أوروبي لمحاصرة حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.