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تحرك أوروبي لمحاصرة حزب الله

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- بواسطة أيمن الوشواش - بدأ رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين ورئيس الأركان أفيف كوخافي أمس الثلاثاء جولة أوروبية تشمل كلا من ألمانيا وفرنسا والنمسا، وتستمر حتى غد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنهما سيجريان مع صناع القرار في هذه الدول محادثات حول المخاطر المترتبة على تعاظم قوة حزب الله في لبنان والبرنامج النووي الإيراني.

كما سيتم التطرق إلى قضية فتح المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقات ضد إسرائيل، ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بريفلين في برلين. وجاء في بيان لمكتب شتاينماير «إن الرئيسين يرغبان أيضا في مناقشة جائحة فيروس والتوزيع العادل للقاحات عالميا».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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