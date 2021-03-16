الكاظمي: الألم سيتوقف بالعراق

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وأضاف خلال استقباله عددا من نواب منطقة حلبجة في الذكرى 33 لجريمة قصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية إبان حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين «شعبنا تقاسم الأيام القاسية والحزينة، ليس في مرحلة النظام الدكتاتوري فحسب، بل في الحقب اللاحقة أيضا» .
وقال «يجب أن يكون مستقبل أجيال شعبنا أفضل من ماضيهم، ومسؤولية هذا التحول تقع على عاتقنا وعلى كل متصد للمسؤولية».
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