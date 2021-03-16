شكرا لقرائتكم خبر الكاظمي: الألم سيتوقف بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن الحوار هو «السبيل الوحيد لبناء الدولة وتعميق قيمها وترسيخ مفاهيمها حتى تتمكن من النجاح»، مؤكدا أن الألم يجب أن يتوقف في العراق.

وأضاف خلال استقباله عددا من نواب منطقة حلبجة في الذكرى 33 لجريمة قصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية إبان حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين «شعبنا تقاسم الأيام القاسية والحزينة، ليس في مرحلة النظام الدكتاتوري فحسب، بل في الحقب اللاحقة أيضا» .

وقال «يجب أن يكون مستقبل أجيال شعبنا أفضل من ماضيهم، ومسؤولية هذا التحول تقع على عاتقنا وعلى كل متصد للمسؤولية».