17 ألف مستفيد من العيادات السعودية المتنقلة بالحديدة

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وقال إن 2,778 فردا راجعوا عيادات الباطنة، و7,385 مراجعا للطوارئ، فيما أجري الفحص المخبري لـ12,920 مريضا، وراجع الصيدلية 16,204 مراجعين، وقسم الرعاية الصحية 5,035 شخصا.
وقدمت العيادات الطبية المتنقلة في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ716 مستفيدا خلال الشهر نفسه، فيما قدمت العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ1,768 مستفيدا.
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