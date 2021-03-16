شكرا لقرائتكم خبر مجزرة للاجئين في صنعاء بسبب مقذوفات الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مقذوفات أطلقها الحوثيون تسببت بمجزرة للاجئين في صنعاء.

وأكدت أن مقذوفات حوثية هي التي تسببت بمجزرة اللاجئين، وأن الميليشيات الإرهابية اعتدت على اللاجئين بالعصي والأسلحة النارية قبل حريق المخيم، مشيرة إلى أن استخدام الحوثيين المتهور للسلاح أدى لمقتل عدد كبير من الإثيوبيين في العاصمة صنعاء.

وبينت أن ناجين تحدثوا عن ظروف احتجاز مروعة لـ550 لاجئا في مخزن بصنعاء، وأنهم كانوا ينفذون إضرابا عن الطعام بسبب سوء المعاملة. وكشفت أن الحوثيين فرضوا على كل لاجئ دفع 280 دولارا مقابل إطلاق سراحه، وأنهم طلبوا من اللاجئين تلاوة «الصلوات الأخيرة» قبل رميهم بمقذوفات، موضحة أن الناجين تحدثوا عن مقذوف «أشبه بقنبلة» تسبب بحريق مركز الاحتجاز.

وفي سياق متصل طالبت رابطة أمهات المختطفين بإنقاذ حياة 114 مختطفا من المدنيين في سجن تابع لميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء. وقالت الرابطة في بيان لها خلال وقفة احتجاجية أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء إن 48 من بين المختطفين مرضى، ويقبعون خلف قضبان سجن الأمن السياسي بصنعاء منذ 5 سنوات.

وأضافت الرابطة أن المختطفين «يتعرضون للتجويع الممنهج من قبل جماعة الحوثي». وحمّلت جماعة الحوثي حياة وسلامة جميع المختطفين في السجن، مطالبة بسرعة إطلاق سراحهم. وطالبت الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي مارتن غريفيث بالضغط على جماعة الحوثي لإيقاف الانتهاكات بحق المختطفين، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

ميدانيا تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير مواقع جديدة أمس شمال مديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز جنوب غرب اليمن. وأكد المركز الإعلامي لمحور تعز أن القوات الحكومية سيطرت على تلال الصفراء والجبيرية والأقحاف والمشبك في منطقة شرف العينين شمال مديرية جبل حبشي.

وأشار إلى أن قوات الجيش شنت هجوما على مواقع ميليشيات الحوثي بمنطقة الصراهم التابعة لعزلة بلاد الوافي شمال المديرية. وسيكون بمقدور القوات الحكومية قطع طريق الربيعي في التعزية وهجدة مركز مديرية مقبنة في حال استكملت تحرير بلاد الوافي، آخر العزل المتبقية تحت سيطرة ميليشيات الحوثي في جبل حبشي.

وفي مأرب كسرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة هجمات حوثية على مواقع الجيش والمقاومة في جبهات الجدعان شرق صنعاء. وأكد إعلام المنطقة العسكرية السابعة أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من كسر 4 هجمات حوثية خلال 12 ساعة قتل فيها 16عنصرا حوثيا وأسر آخرون.

وفي السياق نفسه استهدفت مدفعية الجيش والمقاومة أهدافا حيوية للميليشيات في منطقة نبعة ومحيطها وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وتشهد جبهات الجدعان مواجهات محتدمة مع الميليشيات منذ أشهر في جميع القطاعات العسكرية الموجودة شرق صنعاء قتل وجرح فيها الآلاف من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية . وفي الجرف جددت قبائل دهم بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد وقوفها إلى جانب الجيش الوطني ومساندتها لمعركة اليمنيين ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية.

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