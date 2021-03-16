السلطات الليبية تسلم أطفال ونساء داعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنفت السلطات في ليبيا عملية تسليم أبناء لمقاتلين في صفوف تنظيم داعش المتطرف وزوجاتهم لتونس، عبر معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين، بحسب ما أفادت به منظمة حقوقية. وقال الناشط الحقوقي مصطفى عبدالكبير رئيس المرصد العربي لحقوق الإنسان في مدينة بن قردان قرب الحدود مع ليبيا، «إن السلطات الليبية سلمت 3 نساء و5 أطفال لتونس». وأضاف عبدالكبير «من المرجح أن يتم تسليم باقي الأطفال والنساء خلال الأسبوع الحالي على دفعات بحسب الوضع الأمني». وهذه ثاني دفعة تتسلمها تونس خلال أسبوع من بين 17 طفلا و12 امراة متبقين في سجون ليبيا، وفق ما كشف عنه المرصد.

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