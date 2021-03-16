شكرا لقرائتكم خبر أمريكا للانقلابيين: استهداف المدنيين خطير.. تعالوا للمفاوضات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت الولايات المتحدة الأمريكية أمس، إدانتها محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين في المملكة.

ودعت نائبة المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر في المؤتمر الصحفي اليومي لها ميليشيات الحوثي إلى وقف هذا الاستهداف والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأضافت «إن هذا الاستهداف بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة على المملكة غير مقبول وخطير ويهدد حياة المدنيين».

وحثت الحوثيين للمجيء إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالسلام والدبلوماسية في المنطقة، مؤكدة أن الهجمات الحوثية على المملكة ليست أعمالا تصدر عن مجموعة تريد السلام.

وأشارت بورتر إلى أن الولايات المتحدة تبني على إطار الأمم المتحدة وتعززه من خلال الانخراط الدبلوماسي لتحقيق دعم إقليمي أوسع، مجددة الدعوة للحوثيين لاستغلال هذه اللحظة والمجيء إلى الطاولة من أجل الدبلوماسية.

وفيما نددت الإمارات ومصر والكويت والبحرين ودول المنطقة بطائرات الحوثي المخففة، جدد البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين حيال استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بإطلاق طائرة بدون طيار مفخخة.

وأكد البرلمان العربي في بيان أمس، تضامنه ووقوفه التام والكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشددا في الوقت ذاته على أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة هو تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي.